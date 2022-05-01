Sucuoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Bahar Şenliği havasında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın toplumda dostluk ve dayanışmayı artırması, birlik ve beraberliği pekiştirmesi bakımından çok anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, 1 Mayıs mesajında, “Bu günün özüne ve anlamına yaraşır şekilde huzur ortamında kutlanması konusunda hepimizin sorumluluk bilinciyle davranacağına yürekten inanıyorum. Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin gününü tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.