Sucuoğlu'ndan Açık Pazara ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Terminal Alanı’nda kurulan Açık Pazar’ı ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam ile birlikte, pazardaki standları tek tek gezerek esnafla sohbet etti ve esnafın sıkıntılarını dinledi.

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli ve birlik temsilcileri ile de bir araya gelen Sucuoğlu, esnafın çalışma hayatında yaşadığı sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturulması için neler yapılabileceği konusunda birlik üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.