Sucuoğlu'ndan ankete tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, UBP’deki genel başkanlık yarışı ile ilgili bir şirket tarafından yayınlanan ankete tepki gösterdi.

Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Tarafsız yapılan anket çalışmalarına saygımız vardır. Ancak, söz konusu ankete baktığımızda benim ile birlikte aday olan diğer kardeşlerimi de itibarsızlaştırma yoluna gidilmiştir. UBP ailesinin bir iç meselesini seçim malzemesi yapma yönünde eğilim gösterip bir algı yaratılmak istendi” ifadelerini kullandı.Sucuoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Böyle bir eğilimi şahsım adına kabul etmiyorum. Bizlere bu süreçte ilgili anket firması tarafından teklif gelmiş ancak hem iç meselemiz hem de taraflı bir anketi malzeme olarak kullanmak bizlere yakışmadığından böyle bir anket yoluna başvurmadık.

Çünkü söz konusu seçim bizim iç meselemizdir. Bizler, iç meselemizi ne seçim malzemesi yaparız, ne de bunu itibarsızlaştırma yolunda kullanırız. Atalarımızın dediği gibi kol kırılır yen içinde kalır. Ülkemizin UBP’ ye, UBP’ nin de bütünlüğe ihtiyacı vardır. Bu tür taraflı girişimler ülkemize ve partimize zarar vermektedir. Dürüstlük ve samimiyet bizim yegane zenginliğimizdir. UBP tabanının vereceği cevap en doğru ankettir. 2 gün sonra UBP üyeleri bunu gösterecektir.”