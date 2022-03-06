Sucuoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hayatını kaybeden Selçuk Amcaoğlu için mesaj yayınladı.

Sucuoğlu mesajında şunları kaydetti:

Gönyeli denilince akla ilk gelen isimlerden, çok değerli ağabeyimiz, uzun yıllar muhtarlık yapmış, Milletvekilimiz Olgun Amcaoğlu'nun Kıymetli Babası, Eski Bakanımız Ali Çetin Amcaoğlu'nun ağabeyi, Müsteşarımız Hüseyin Amcaoğlu'nun Amcası Selçuk Amcaoğlu'nun vefatından çok büyük bir üzüntü duydum. Muhterem ailenin acısını paylaşıyorum.

Selçuk Amcaoğlu'na Allah'tan Rahmet Diliyorum. Eski bir mücahit ve mukavemetçi kimliği yanında, bölge insanı için hala hafızalardaki muhtarlığı ve bizlere manevi katkısıyla, kalbimizdeki yeri daima ayrı olacaktır.

Evlatlarına, torunlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hepimiz için yeri doldurulamaz bir kayıptır.