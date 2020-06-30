Sucuoğlu'ndan mesaj

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Polis Teşkilatının 56. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şu şekilde:

"Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz fedakârca görev yapan polis teşkilatımız, 30 Haziran 1964’ten bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzeni sağlamak için çalışmaktadır.

Gerek personel gerek mevzuat gerekse teknik donanım açısından tüm kısıtlı imkanlara rağmen; Polis teşkilatımız; devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri çok zor şartlarda 7/24 başarıyla yerine getirmektedir.

Ülkemizin ve tüm dünyanın COVİD 19 salgını ile mücadele ettiği bu dönemde de, Polis Teşkilatımız alınan tedbirler kapsamında bizler için canla başla görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Zor koşullarda tüm eksikliklere rağmen görevlerini özveri ve layıkıyla yapmaya çalışan Polis Teşkilatımızın 56. Kuruluş yıldönümünü kutlar, hizmetlerinde başarılar dilerim.’’