Sucuoğlu'ndan şehitler için mesaj

Başbakan Faiz Sucuoğlu Türkiye'de Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında meydana gelen terör olayı neticesinde 3 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"8 Ocak 2022 tarihinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç’un şehit düşmesiyle, Anavatan Türkiye’mizin yaşadığı acıyı, bizlerde de en kalbi duygularla paylaşıyoruz.

Olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Anavatan Türkiyemize başsağlığı ve sabır dileriz."