Sucuoğlu: “Önemli olan halkın kutuplaşmasını önlemek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, siyasette sıkıntılı günler yaşandığını kaydederek, “Önemli olan halkın kutuplaşmasını önlemek” dedi.

Sucuoğlu, Hikmet Aygüner başkanlığındaki Akdenizliler Derneği yetkilileri ile görüştü. Görüşmede, derneğin Girne Şube Başkanı Hüseyin Kayışkanat da hazır bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu siyasette sıkıntılı günlerin yaşandığını belirterek, önemli olanın halkın kutuplaşmasını önlemek olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, “Bu süreçte hassas davranmak lazım. Sektörler önünü görmek istiyor. Beni endişelendiren özel sektörün bu süreçte daha da zor duruma düşmesidir” dedi.