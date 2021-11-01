Sucuoğlu partililere teşekkür etti... “ Tek hedefimiz tek başına iktidar”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlığına seçilen Faiz Sucuoğlu, bundan sonraki hedeflerinin erken seçimde tek başına iktidara gelmek olduğunu, öncelikli gündemlerinin ise ekonomi olduğunu vurguladı.

UBP 22. Olağan Kurultayında oyların yüzde 60.6’sını alarak genel başkanlığa seçilen Faiz Sucuoğlu, partililere hitaben yaptığı zafer konuşmasında, kurultayda UBP’ye yakışan bir demokrasi örneği sergilendiğini belirterek, teşekkür etti.

Bundan sonraki hedefin tek başına iktidara gelmek olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Bu enerji ve gücü gördükten sonra evet tek başına iktidar tek hedefimiz. Bu bütünlükle UBP erken seçimde tek başına iktidar olacak” şeklinde konuştu.

Kurultayın yarışlı olduğunu, demokrasi gereği de öyle olması gerektiğine işaret eden Sucuoğlu, birlikte yarıştığı iki arkadaşına teşekkür ederek “Hep söylüyorum, hepimiz aynı gemideyiz.Batarsak hepimiz zarar görürüz. Biz gemiyi batırmayacağız. Kimse kaybetmeyecek, omuz omuza devam edeceğiz. Küskünlük kutuplaşma asla olmayacak” dedi.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusundaki politikasına tam destek verdiklerini vurguladığı konuşmasında "Türkiye sevgisi UBP’de asla tartışılamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yıllardır koşulsuz desteği olduğuna işaret eden Sucuoğlu, “Kıbrıs Türk halkının en büyük şansı Anavatanı olmasıdır. Kendimizi et ve tırnak olarak görüyoruz. Türkiye sevgisini UBP’de tartıştırtmayız” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, sıkıntılı süreçlerden geçildiğini, pandeminin de etkisiyle yaşanan ekonomik sorunların devam ettiğini belirterek,öncelikli gündem maddelerinin ekonomi olacağını vurguladı.

“Bizim siyaset anlayışımızda ben yok biz varız” diyen Faiz Sucuoğlu, ciddi kararların birlikte alınacağını, birlikte yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

Sucuoğlu, gençlere ve kadınlara yönelik her türlü politik açılımı yapacakalrını da sözlerine ekledi.