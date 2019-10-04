Sucuoğlu, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ni kabul etti

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Gürsel Benan, yaşadıkları sıkıntıları Bakan Sucuoğlu’na aktararak destek istedi.

Bakan Sucuoğlu konuşmasında, şehit ailelerinin önemine işaret ederek, bu sorumlulukla hep görev aldıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, bugüne kadar, şehit aileleri için yasalar çerçevesinde her türlü katkıyı koyduklarını, bundan sonra da koyacaklarını söyledi.

“Bugün bu devlet varsa ve özgürsek bunun en büyük hak sahibi şehitlerdir, gazilerimizdir. Onların değeri ayrıdır” diyen Sucuoğlu, şehit ailelerinin yaşadığı sorunlara hep birlikte bir çözüm yolu üreteceklerini belirtti.

Dernek Başkanı Gürsel Benan, görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na plaket takdim etti.