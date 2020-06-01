Sucuoğlu: "Sosyal sigortalar çatısı altında 113 bin 51 aktif sigortalımız var”

KKTC’nin sosyal güvenlik sistemi Sosyal Sigortalar Dairesi, 43’üncü yaşını kutluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 1977’de kurulan dairenin, aktif sigortalı sayısının 113 bin 51’e ulaştığını; kayıtlı iş yeri sayısının 40 bin 775 olduğunu ve Mayıs 2020 itibarıyla maaş alanların sayısının da 39 bin 459’a yükseldiğini açıkladı.

16/1976 sayılı “1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın 1 Haziran 1977 yılında yürürlüğe girmesiyle kurulan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 43. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Sucuoğlu, dairenin ilk gününden bugüne tüm çalışanlarına da teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hastalık, işsizlik, analık, evlenme, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazaları ve meslek hastalıkları hallerinde sigorta yardımlarının yapılması; prim tahsilat işlemleri, emeklilik işlemleri ve sağlık hizmetlerinin finansmanı başta olmak üzere, Sosyal Sigortalar Dairesi, sınırlı sayıdaki personeline rağmen güçlü bir kurumsal yapıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığına bağlı dairenin 43. kuruluş yıl dönümünü mesaj yayımlayarak kutladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında "Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin kurulması, işgücünün desteklenerek çalışanların sosyal güvenlik haklarının garanti altına alınması ve güvenli yarınların inşası adına 1 Haziran 1977’de kurulan Sosyal Sigortalar Dairemizin 43. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kurulduğu 1977 yılında 172 kadro sayısı varken 152 kadrolu personel çalıştığını, 2020’de ise dairenin teşkilat tüzüğündeki kadro sayısı 225’e yükseldiğini, bugün itibariyle dairede 157 kadrolu, 67 farklı statülerde olmak üzere toplam 224 çalışan bulunduğunu bildiren Sucuoğlu, 1977’de 19 bin 435 olan aktif sigortalı sayısının 2019’da 113 bin 51’e yükseldiğini kaydetti.

Sosyal Sigortalar Dairesi personelinin, hizmet kalitesini artırmak için altı ilçede özveriyle çalıştığını kaydeden Bakan Sucuoğlu, “Özellikle elektronik ortamda ssd.gov.ct.tr adresinden vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerle zaman ve emek noktasında ciddi bir tasarruf sağlamış durumdayız” dedi.

1977’DE 3 BİN 92 KİŞİ MAAŞ ALIRKEN BUGÜN 39 BİN 459 KİŞİ MAAŞ ALIYOR

1977’de Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı 5 bin 183 işyeri varken, 2020’de bu sayının 40 bin 775 olduğunu açıklayan Faiz Sucuoğlu, maaş alanların da 3 bin 92’den Mayıs 2020 itibarıyla 39 bin 459’a yükseldiğini kaydetti.

Bakan Sucuoğlu mesajında, teşekküre de yer verdi, şunları belirtti:

“Bu vesileyle, ülkemizin en köklü kurumlarından olan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kurulduğu dönemde dairenin ilk müsteşarı olan Sayın Cahit Tilki’yi; Dairenin ilk genel müdürü Sayın Fikri Sarper’e, ilk müdür muavinleri Sayın Özker Uzuner ve Sayın Zeki Gören’e, Muhasebe Müdürü Sayın Mehmet Faik Kıbrıslı’ya, Aktüerya ve İstatistik İşleri Müdürü Sayın Refet Çağsın’a ve Hukuk İşleri Müdürü Sayın Erdinç Kansu’ya teşekkürlerimi sunuyorum.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ilk kayıtlı sigortalılarımız olan Lefkoşa’da Sayın Ali Kani Kanol, Girne’de Sayın Günay Varoğlu, Mağusa’da Sayın Nidai Mohaç, İskele’de Sayın Hasan Giritli, Güzelyurt’ta Sayın Mehmet Muslu ve Lefke’de Sayın Hüseyin Uzunoğlu’na da saygılarımı sunuyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sosyal güvenlik şemsiyesi altında ne kadar çok kayıtlı çalışan olur ve bu kayıtlı çalışanlara ne kadar düzenli prim ödeyebilirlerse, çok daha istikrarlı bir geleceğe kavuşacaklarına dikkat çekti ve personele özverileri için teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.