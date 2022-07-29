Sucuoğlu: "Sunat Atun konusunda haklılığımız ortaya çıktı"

UBP Meclis Grubu toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, Sunat Atun’un görevden alınmasıyla ilgili “Haklılığımız ortaya çıktı ” yorumunu yaptı.

“Neden bir ay önce alınmadı da şimdi görevden alındı?” diye soran Sucuoğlu, “Bir aylık zaman kaybı söz konusu oldu, gerginlikler oldu. Şu anda yeni bir arkadaş var, kendisine başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

“Biz partiye, Başbakan da hükümet çalışmalarına yoğunlaşmış durumda”

Hükümetle aralarında bir uyumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soru üzerine Sucuoğlu, “Biz parti üzerinde duruyoruz, partinin çalışmalarını yapıyoruz. Sayın Başbakan hükümet çalışmalarına yoğunlaşmış durumda. Tek bir noktada dahi uyumsuzluk yaşamıyoruz” dedi.

Kaynak: Yenidüzen

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