Sucuoğlu: "Tek başına iktidar, söylem değil ülkenin ihtiyacı"

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Girne bölgesi ziyaretlerine Arapköy, Karaağaç ve Bahçeli ile devam etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Başbakan Sucuoğlu ile adaylar vatandaşlarla sohbet etti.

Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların ilgisine teşekkür erderek, gücünü, 1975’ten beri Kıbrıs Türk halkından alan UBP’nin, KKTC’yi güneşiyle ısıtıp aydınlatmaya devam edeceğini kaydetti.

UBP’nin 23 Ocak’taki genel seçime de, tabanın onay verdiği birbirinden donanımlı adaylarla tek başına iktidar yolunda ilerlediğini ifade eden Sucuoğlu, UBP’ye, geçmiş yıllara oranla çok daha büyük bir ilgi, sevgi ve güven duyulduğunu belirtti.



Kıbrıs Türk halkına UBP’ye gösterdiği ilgi ve güvenden dolayı teşekkür eden Sucuoğlu, UBP’nin her zaman köylünün, çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu vurguladı.Sucuoğlu, seçimlerin, ülkenin her anlamda refah düzeyini arttırmak için önemli bir dönemeç olacağını ifade ederek, “tek başına iktidar” hedefinin bir siyasi söylemden öte, “ülkenin temel ihtiyacı” haline geldiğini kaydetti.Sucuoğlu, Anavatan Türkiye ile yapılacak ortak çalışmalarla, ülkeye sıcak parayı ve sektörel açılımları getirmekte kararlı olduklarını söyledi.Ülkede, döviz kaynaklı ekonomik ve mali açıdan sorunlar olduğunu ifade eden Sucuoğlu, her sorunun altından kalkabilen tek siyasi partinin UBP olduğunu kaydetti.