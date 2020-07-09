Sucuoğlu, Türkiye – KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ankara’da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Sucuoğlu, temasları kapsamında TC – KKTC Parlamentolar arası Dostluk Grubu Eşbaşkanı Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Milletvekili Ali Erbaş ve diğer üyeleri Türkiye Büyük Miller Meclisi’nde ziyaret etti.

Görüşmede iki ülke arasında tüm alanlardaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesi ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

TC – KKTC Parlamentolar arası Dostluk Grubu Eşbaşkanı Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, görüşmeye ilişkin açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin kesintisiz olarak devam edeceğini ve işbirliğinin her alanda geliştirileceğini ifade etti.