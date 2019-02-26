Sucuoğlu: “Ülkemizde kaç insan ınfluenza tedavisi görüyor, bilmiyoruz”



UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu,Meclis'te sağlıkla ilgili konuştu, sütteki aflotoksin analizleriyle ilgili Sağlık Bakanı’na soru yöneltti. Sucuoğlu, sertifika alan hasta bakıcılarının haftada 72 saat çalıştığını belirterek, “Bu konu tekrardan ele alınmalı. Bu çalışma saatleri hiçbir hak ve hukuka sığmaz” ifadelerine yer verdi.

Influenza virüsü konusunda konuşan Sucuoğlu, “Güney’de bakanlık bu konuda haftalık olarak bilgi veriyor. Güney’de 14 ölüm var. 36 kişi yoğun bakımda. Kuzey Kıbrıs’ta kaç insanın tedavi gördüğünü bilmiyoruz. Poliklinikler kuruldu. Buraya kaç kişi başvurdu?” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, Influenza konusunda devlet hastanesinde istatistik tutulup tutulmadığını sordu, “Kaç hasaya test yapıldı, kaç hasada değer pozitif bulundu” dedi.

Devlet Laboratuvarı konusunda da konuşan Sucuoğlu, “5 bin dolarlık kart 15 günde geldi. Bu kartı getirme bu kadar mı zordu? İsyanımız, kanser vakalarının bu kadar yoğun olduğu bir ülkede bunun uzamasına” şeklinde konuşu.

