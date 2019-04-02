Sucuoğlu: "Yeni Devlet Laboratuvarı’nın ihalesi hangi aşamada?"

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Mecliste “Sağlık ve Yaşlı Bakımevlerinin Durumu” konusunda konuşma yaptı.

Sağlıkla ilgili yasaların durumunu soran Sucuoğlu, hasta hakları, halk sağlığı, gıda güvenliği, hastanelerin altyapı ve personel eksikliklerine değindi.

Yeni Devlet Laboratuvarı’nın ihalesinin hangi aşamada olduğunu soran Sucuoğlu, eski Girne Akçiçek Hastanesi’nin bakım merkezi haline getirileceğinin söylendiğini, bu konuda son durumun ne olduğunu sordu.

Sucuoğlu, Döner Sermaye, Genel Sağlık Sigortası, Hasta Hakları Yasa Tasarıların rafa kaldırıldığı görüntüsü çizildiğini, bundan üzüntü duyduklarını söyledi.

KKTC’nin BM verilerine göre çok yaşlı bir nüfusa sahip olduğunu söyleyen Sucuoğlu, bu yaşlı nüfusa yönelik kayda değer altyapı verilemediğini, yasal ve yapısal sıkıntılarla karşı karşıya kalındığını, özellikle maddi durumu olmayanların “ölüme terk edildiğini” savundu.

Psikolojik hastalar ile yaşlıların karışık bir şekilde aynı çatı altında bulunduğunu söyleyen Sucuoğlu, bilimsel bir yaklaşım bulunmadığını kaydetti.

Sucuoğlu, Lapta Huzurevi’nde yatalak, yaşlı ve ruh sağlığı yerinde olmayan hastaların bir arada bulunduğunu, bunun yasal çerçeve içinde yapılmadığını söyledi.

Kalkanlı’da açılan Yaşam Evi’nin yasal statüsünün de belli olmadığını dile getiren Sucuoğlu, finansmanının bağışlarla sağlandığını bunun sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Sucuoğlu, yanan laboratuvar konusunda binanın genel anlamda tehlike arz edip etmediğinin incelenmesi, tehlike yaratmayacak çalışılabilir bir boyuttaysa yeniden hizmete girmesi yönünde öneride bulundu.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 14:07