Hükümeti kurma görevi verilen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da kabul edildi.
Sucuoğlu’nun açıkladığı yeni kabine şöyle:
Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP)
Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren (UBP)
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP)
İçişleri Bakanı Ünal Üstel (UBP)
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP)
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP)
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (YDP)
Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP)
Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy (UBP)Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022, 12:15