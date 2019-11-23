Sucuoğlu’ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir.Öğretmenlik kutsal ve saygın bir meslek olmanın ötesinde aynı zamanda bir sanattır. Bireyler, öğretmenin elinde şekillenir, olgunlaşır ve hayata hazırlanır. Her zaman hatırladığımız, ömür boyu aklımızdan çıkmayan, her insanın hatırasında önemli rol alan öğretmenlerimiz, fedakârca ve cefakârca çalışarak bu ülkenin geleceğinin emanetçisi çocuklarımızı, canla başla yetiştirmektedir.Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Öğretmenler, Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır” sözüyle uygarlık yarışında öğretmenlerin gücüne işaret etmiş ve öğretmenlere önemli görevler yüklemiştir.

İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek çok kutsaldır. Ülkemizin geleceği, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, ülkemizin her köşesinde fedakârca çalışarak, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutluyorum.”