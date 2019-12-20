Sucuoğlu:Uzun yıllardır tartışılan ve beklenen BRTK Yasası hükümetimizin gündemindedir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu BRT’nin 56. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu mesajında;

“1963 yılında yayın hayatına sadece bir radyo kanalı olarak başlayan, ve çok zor şartlarla, Kıbrıs Türk’ünün sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, 56. yılını haklı bir gururla kutluyor. Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde çok önemli bir yeri olan BRT, her yıl kendini geliştirerek halkın sesi olmaya devam ediyor.BRT, eşit ve tarafsız yayınlarıyla toplumun sesi olma sorumluluğunu, radyo ve televizyon kanallarıyla dünyaya yaptığı yayınlarıyla üstlenmektedir. Uzun yıllardır tartışılan ve beklenen BRTK Yasası da hükümetimizin gündemindedir. Kurumun çalışma ortamının daha iyi bir noktaya gelmesi için, gayretlerimiz her zaman sürecektir.

BRT’nin 56’ncı kuruluş yıldönümünü dolayısıyla tüm çalışanları kutlar,BRT’nin bugünlere gelmesinde emeği geçenleri saygı ile selamlarım.” dedi.