Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) “Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu” düzenleniyor.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Sufi ve Mindfulness Akademi tarafından düzenlenen etkinlik, 10-11 Eylül tarihlerinde yapılacak. Birinci günün ilk yarısı halka açık bir programla, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde başlayacak. Öğleden sonra katılımcılar bilet alarak, Nadia Maya ile Sema Gösterisi, Ali Danış ile Semazen Gösterisi ve Hakan Mengüç ile söyleşi ve imza etkinliğine katılabilecek.

İkinci gün GAÜ Camelot Tesislerinde “Dalgaların Sessizliğinde Meditasyon” başlığı ile Hakan Mengüç’ün yöneteceği meditasyon çalışması gerçekleşecek. Sempozyum, akşam, Bellapais Manastırında “Sufi Müzikleri Gecesi” ile son bulacak. Sempozyumda, biletli 3 etkinliğin tamamına katılan konuklara, Hakan Mengüç’ün son kitabı hediye edilecek.