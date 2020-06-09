Süheyla Küçük için mesajlar

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında, “Özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün sevgili eşi Süheyla Küçük’ün vefatından dolayı üzüntü içindeyiz. Merhumeye rahmet ailesine ve halkımıza başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

“Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” denilen mesaj şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ın ilk ‘First Lady’si unvanını almış ve bunu yıllarca layıkıyla korumuş örnek bir Kıbrıslı Türk kadınıydı. Eşinin yanında bilgisi, görgüsü ve herkesi kucaklayan karakteriyle yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların ve yabancıların da takdirini kazanmayı başarmıştır.

Kadınların her zaman yanında olmuş uzun yıllar Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin başkanlığını yürütmüş, adeta bu kurumla özdeşleşmiştir. Güçlü duruşuyla mücadele yıllarında Kıbrıs Türk kadınına ilham kaynağı olmuştur.

Kıbrıs Türkü çok önemli bir değerini yitirmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm Küçük ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.”

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesinin unutulmaz ismi Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı bizi derinden üzmüştür” diyen Arslanbaş, “Süheyla Küçük hanımefendiye Allah’tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı dilerim” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 15:02