Süheyla Küçük’ün muhtemelen perşembe günü Anıttepe’de Devlet Mezarlığı’na defnedilmesi için karar alındı

Bakanlar Kurulu, hayatını dün kaybeden mücadele lideri Dr.Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün, ailesinin de talebiyle Anıttepe bölgesinde devlet mezarlığı için ayrılan yerde defnedilmesi kararı aldı.

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme süreciyle ilgili konular yanında bazı başka konularda da kararlar aldı.

Kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay toplantının başlangıcında Süheyla Küçük’ün cenazesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ve nereye defnedileceğiyle ilgili ailesiyle de istişare ederek mezar yeri konusunda Başsavcılık’tan görüş alındığını söyledi. Özersay, muhtemelen Perşembe günü yapılacak törenle Süheyla Küçük’ün Anıttepe bölgesinde devlet mezarlık yeri olarak ayrılmış olan alan içerisinde defnedilmesiyle ilgili karar aldıklarını açıkladı.

Özersay, törenle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi’nden görevlendirilecek bir kişinin Küçük ailesiyle istişare içerisinde cenaze için gerekli hazırlıkları tamamlamasına karar verdiklerini söyledi.