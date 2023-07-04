SÜİB Başkanı Tarım Bakanlığı'nı Suçladı

Süt İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Muazzez Gazihanın sundugu “Genç’te Sabah” adlı programa konuk oldu.SÜİB Başkanı Erden, süt fiyatları ve üretim sektöründe yaşanan sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erden,yayında Tarım Bakanı Dursun Oğuz'u eleştirtirdi. Bakan Oğuz'un et ve süt ürünlerini temel tüketim ürünü olmaktan çıkartıp, alt ve hatta orta gelir düzeyindeki insanlar için "erişilemez" hale getirdiğini söyledi. "KKTC tarihinin en kötü tarım bakanlığı yönetimi ile karşı karşıyayız" dedi.

Son zamanlarda et’in artık bir lüks haline geldiğini... Eti ve süt ürünlerini temel tüketim ürünü olmaktan çıkartıp, alt ve hatta orta gelir düzeyindeki insanlar için "erişilemez" hale getirdiğine vurgu yaparak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın politikalarını ve yapamadıklarını eleştirerek, “Halkın gıdaya erişememesinin sorumlusu devlettir” ifadelerini kullandı.

Erden, gerekirse hayvancılara farklı destekler sağlanması ve süt fiyatlarının stabil tutulması gerektiğini belirtti.

İnsan sayısının ve nüfusun arttığı ortamda hayvan sayısının değişmediğine vurgu yapan Erden, “Arz ve talep artarken hayvan sayısı yerinde sayıyor. Artan nüfusa paralel üretim artmazsa bu sıkıntılar yaşanmaya devam edecek” diye konuştu.

Erden, “Az üretim yapıldığında hem hayvancı hem de imalatçı zarar ediyor. Bu gerçekler göz ardı edilmemeli” açıklamasında bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın politikalarını ve yapamadıklarını eleştirdiklerini dile getiren Erden, “Halkın gıdaya erişememesinin sorumlusu devlettir” ifadelerini kullandı.

Erden, gerekirse hayvancılara farklı destekler sağlanması ve süt fiyatlarının stabil tutulması gerektiğini belirtti.Tüm itirazlara rağmen devletin süt fiyatlarına zam yaptığını kaydeden Erden, “Zam yapıldığını da süt imalatçıları olarak sonradan öğreniyoruz” dedi. Erden, çiğ süte zam yapılmamasını önerdiklerini, hammadde olan olan sütün pahalılaşmaması gerektiğini söyledi.