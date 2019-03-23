Süleyman Ergüçlü “bir dakika bir ömür” isimli kitabını Büyük Han’da tanıttı

Gazeteci Süleyman Ergüçlü 1974 yılına kadar Kıbrıs sorunuyla ilgili yaşadıklarını kaleme aldığı “Bir Dakika Bir Ömür” isimli kitabını Büyük Han’da tanıttı.

Tanıtım etkinliğinde Kemal Saracoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Övgü İnce de yer aldı. Kitaptan elde edilecek gelir Kemal Saracoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

ERGÜÇLÜ

Süleyman Ergüçlü basına yaptığı açıklamada, doğduğu günden 1974 öncesine kadar Kıbrıs sorunuyla ilgili anılarını kitapta topladığını, amacının bu tür olayların bir kez daha yaşanmamasını sağlamak ve gençlerin geçmişi bilerek yarına yürümelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Ergüçlü, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Suat Günsel’in katkılarıyla Yakındoğu Basımevi’nde basılan kitabın tüm kitapevlerine dağıtıldığını ve elde edilecek gelirin kanserle savaş amacıyla Kemal Saracoğlu Vakfına bağışlanacağını ifade etti.

Ergüçlü, “Amacımız bu küçücük ülkemize, küçücük bir katkı yapmaktır” dedi.

İNCE

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce de Vakfın bağış ve desteklerle ayakta durduğunu hatırlatarak, yapılan her katkıyı önemsediklerini ve bu anlamda Ergüçlü’ye teşekkür ettiklerini söyledi.

Bu tarz katkıların Vakfın faaliyetlerini sürdürmesini sağladığını anlatan İnce, bugünkü etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İnce, kitabın 20 TL’ye satın alınarak bu şekilde Vakfa bağışta bulunulmuş olacağına dikkat çekti.