Suna Atun’u anma ve "Çocuk Denen Evrende” isimli öykü kitabı tanıtma etkinliği yapıldı

Samtay Vakfı’nın kurucu başkanı merhum Suna Atun’u anma ve Bülent Fevzioğlu’nun hazırlayıp İbrahim Zeki Burdurlu’nun yazdığı “Çocuk Denen Evrende” isimli öykü kitabının tanıtım etkinliği Samtay Vakfı Ensar Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikle yapıldı.

Etkinlikte ilk önce merhume Suna Atun’un hayatı okundu ve araştırma ödüllerinin ilanı yapıldı.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Bakanı Süleyman Uluçay, merhume Suna Atun’un Oğlu, Samtay Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve UBP Milletvekili Sunat Atun, araştırmacı yazar Bülent Fevzioğlu, ailesi ve sevenleri katıldı.

-Sunat Atun

Samtay Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve UBP Milletvekili Sunat Atun etkinlikte yaptığı konuşmada, geceye katılanlara teşekkür ederek, “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.” dedi.

Samtay Vakfı’nın 2000 yılında kurulduğunu dile getiren Atun, Vâkıfın bir aile Vakıfı olduğunu Gazimağusa özelinde araştırmalar yapmak üzere kurulduğunu belirtti.

Annesinin Gazimağusa'ya çok büyük bir sevgisi olduğunu dile getiren Atun, annesinin edebiyata yatkınlığı olduğunu da anlatarak, “Rahmetli çok hayırsever bir kişiydi. Toplumda özellikle de muhtaç insanlara karşı kendini mesul hisseden bir yapısı vardı. Biz de çocukluğumuz ve gençliğimizde çok kez bunlara şahit olduk.” dedi.

Samtay Vakfının annesi Suna Atun’un çizdiği yolda, onun hayat anlayışından gelen esasları vizyon haline getirmiş bir şekilde yoluna daha kapsamlı şekilde devam etmekte olduğunu kaydeden Atun, bu mantık çerçevesinden hareketle yapılan araştırmaların Kıbrıs Türk tarihine birçok eser kazandırdığını belirtti.

Annesinin vefatından sonra araştırmacı yazar Bülent Fevzioğlu’nun yeniden değerlendirdiği Suna Atun’un özel Kıbrıs Gazimağusa dosyasının son 150 yıllık kesite ve Kıbrıs Türk halkının dönüşümüne çok ciddi bir yansıtma sağlandığını dile getiren Atun, bugün tanıtılacak kitabın da annesinin çalışmasını yaptığı ve tarihe ışık tutan bir eser olduğunu kaydetti.

Vakfın kendi özünde sosyal dayanışmanın yuvası olduğuna da dikkat çeken Atun, Vakfın sahibinin olmadığını, vakıftan istifade edenler olduğunu söyleyerek, şuanda Samtay vakfının yaklaşık 10 bin kitaba sahip bir ilim yuvasına dönüştüğünü kaydetti.

-"Annemin hayali olan okul bu yıl eğitime başladı"

Annesinin bir ideali olduğunu da söyleyen Atun, “Kendisinin bir öğretmen çocuğu olmasından dolayı da çocukların kaliteli ve nitelikli eğitim almasına ve değerler dahilinde yetiştirilmesine çok büyük önem verirdi. Bir okulun kurulmasına öncü olmak ve bir okul yapmak rahmetli annemin de babamın da hedefleri arasındaydı. Bize de nasip oldu Türk Maarif Vakfı ile işbirliği altında 'Suna ve Ata Atun' ilköğretim ilkokulu bu sene öğretime başladı. Bu da Samtay Vakfının topluma hizmet noktasında kazandırmış olmaktan mutluluk duyduğu diğer adımdır.” şeklinde konuştu.

Vakıf olarak ülkenin edebiyatına katkı koyulması ve kitap yazılmasını teşvik etmek amacıyla kitap ödülü verileceğini dile getiren Atun, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, araştırmacı yazar Bülent Fevzioğlu İbrahim Zeki Burdurlu’nun yazdığı “Çocuk Denen Evrende” isimli öykü kitabını tanıttı.

-Araştırma Ödüllerinin kriterleri

Samtay Vakfı, IV. Suna Atun Araştırma Özel Ödülü kriterleri de şöyle açıklandı:

“1. Kıbrıs Türk kültür sosyal yaşam tarihi üzerine hazırlanmış araştırma eseri olması; 2. Araştırma metninin yayınlanmamış olması; 3. Özgün kaynakların belirtilmesi; 4. Başvuruların, 30 Ekim 2023 tarihine kadar SAMTAY Vakfı müdürüne imza karşılığı A4 formatında çıktı ve PDF dosyası olarak teslim edilmesi; 5. Sunulacak olan eser en az 200 sayfa olmalıdır; 6. Sözleşme; 7. Ödül: a. Samtay Vakfı tarafından kitabın yayınlanması, b. Para ödülü.

Samtay Vakfı Osmanlıca metin veya belge 1. Araştırma Ödülü kriterleri;

1. Kıbrıs Türk kültür sosyal yaşam tarihi üzerine hazırlanmış araştırma eseri olması; 2. Araştırma metninin yayınlanmamış olması; 3. Özgün kaynakların belirtilmesi; 4. Metin veya belgenin 1571-1928 tarihleri aralığında olması; 5. Başvuruların, 30 Ekim 2023 tarihine kadar SAMTAY Vakfı müdürüne imza karşılığı A4

formatında çıktı ve PDF dosyası olarak teslim edilmesi; 6. Sunulacak olan eserin en az 200 sayfa olmalıdır;

7. Sözleşme; 8. Ödül: c. Samtay Vakfı tarafından kitabın yayınlanması. d. Para ödülü.

Samtay Vakfı Osmanlıca el yazması yayınlar. 1. Araştırma Ödülü kriterleri;

1. Kıbrıs Türk kültür sosyal yaşam tarihi üzerine hazırlanmış araştırma eseri olması;2. Araştırma metninin yayınlanmamış olması; 3. Özgün kaynakların belirtilmesi; 4. Metin veya belgenin 1571-1928 tarihleri aralığında olması; 5. Başvuruların, 30 Ekim 2023 tarihine kadar SAMTAY Vakfı müdürüne imza karşılığı A4formatında çıktı ve PDF dosyası olarak teslim edilmesi; 6. Sunulacak olan eser en az 200 sayfa olmalıdır; 7. Sözleşme;

8. Ödül: a. Samtay Vakfı tarafından kitabın yayınlanması, b. Para ödülü.”