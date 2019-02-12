Sunat Atun: "Elektrik tarifelerinde yüzde 52’lik zammın KKTC vatandaşlarının omuzlarına bırakıldı"



UBP milletvekili Sunat Atun “Elektrik” konusunda konuştu. Atun, görevi devrettikleri tarihten bu güne kadar elektrik tarifelerinde yüzde 52’lik zammın KKTC vatandaşlarının omuzlarına bırakıldığını söyledi.

Hükümetin elektrik kurumunun mali yönetimini yapamadığını, kurumun borç içinde yüzdüğünü savunan Atun, “Hükümet yakıt stoklarını da düşürdü. Kurumun borçlanma ihtiyacı artacak. İnşallah bu öngörüm doğru çıkmaz” dedi.

Atun, Meclis Başkanlığı’na bugün Kıb-Tek’le ilgili soru önergesi vereceğini de belirterek, tahsilatla ilgili de konuştu.

Sunat Atun, “Kapasite kullanım oranı yüzde 49. Beyefendiler hâlâ kuruma daha makine aldıracaklar. Talep yönetimi yapmamak sistemi verimsizleştirilir. Bu yönetim de elektronik araçlarla olur. Biz bütün ülkeyi bu elektronik araçlarla donattık” şeklinde konuştu.

Sunat Atun, “Enerji konusunda esas sözü söylemesi gereken Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’dır” vurgusunda bulundu. Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin Genel Kurul salonunda olduğu bir günde bu konuyu daha ayrıntılı konuşacağını belirtti.