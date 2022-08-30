Suphi Asiltürk, Lefkoşa için YDP’den adaylığını duyurdu

Sevilen iş insanı CMR Group’un sahibi Suphi Asiltürk, Lefkoşa’ya, amiral gemisine Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’den adaylığını duyurdu. “Lefkoşa marka şehir olacak” sloganıyla seçime Lefkoşa’ya adaylığını koyan Asiltürk hayata geçirmeyi hedeflediği projelerinden bahsetti.

Öz kaynakları kullanarak, Lefkoşa’yı marka şehir haline getirmeyi hedeflediğini belirten Asiltürk, projelerinden bahsetti. Tiyatro merkezi oluşturarak, sanatsal çalışmalara belediyenin öncü rol üstleneceğini kaydeden Asiltürk, altyapı projelerine de dikkati çekti.

Derelerin şehrin ortasından değil, kurutularak Lefkoşa’nın altından geçirileceğini ifade eden Asiltürk, dere yataklarının da etrafında kütüphane ve çay bahçeleri oluşturulacağına işaret etti.

Belediye bütçesine kaynak yaratmayı amaçladığını belirten Asiltürk, bu anlamda belediye işletme sayısını çoğaltmayı hedeflediğini söyledi.

Şehir planlamasına ilişkin projelerinden de bahseden Asiltürk, “Planlamayı etkin kılıp, şehirdeki binaların dikey ve yatay olarak adaya uygun planlanması sağlanacaktır” dedi.

Şehir içi ulaşım belediye eliyle gerçekleşecek diyen Asiltürk, şehir içi trafik akışını rahatlatmak için raylı sistem projesini hayata geçireceğini kaydetti.

Asiltürk, halkın daha uygun fiyatlı ekmek ve suya ulaşacağına da vurgu yaparak “Ekmek fiyatlarını dengelemek için, belediye fırınları kurulacaktır. Bel-Su markası oluşturulup, gerekli arıtma tesisleri ile belediye bünyesinde halka ucuz içme suyu satılacaktır” dedi.

Daha aydınlık ve daha güzel bir Lefkoşa için şehrin giriş ve çıkışlarında aydınlatma ve çiçeklendirme çalışmaları yapacağını belirten Asiltürk, kaldırım anlayışını da daha etkin kılacaklarını söyledi.

Kadın sığınma evleri ve gençlerle ilgili projelere de işaret eden Asiltürk, projelerini şöyle sıraladı: “ Kadın sığınma evlerini daha yaşamsal kılıp, aş evlerini ve kimsesizlere geçici sığınma ocağı inşa edeceğiz. Belediyenin bünyesinde kadınların öncülüğünde kooperatifleşme desteklenecek. Gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde etkin olması için çeşitli çalışmalarımız var.”

Kent dönüşüm projelerini de etkili kılacaklarının altını çizen Asiltürk, “Kentsel dönüşüm projelerini Türkiye işbirliği ile etkin kılıp; önce Surlariçi ele alınacaktır, 3 yıl içinde başta Surlariçi olmak üzere, tarihi doku restore ve muhafaza edilerek dönüşüm tamamlanacaktır. Eski Halk Pazarı yerini değerlendirip; Lefkoşa Kültür Merkezi oluşturacağız” diye konuştu.