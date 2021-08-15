Süratli sürücü zincirleme kazaya yol açtı

Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda dün akşam meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Süratli ve dikkatsiz seyreden bir sürücü, üç araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı, kazanın detaylarını açıkladı. Açıklamaya göre, yaralılardan ikisi Mağusa Devlet Hastanesi’ne, ikisi de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saat 20.15’teki kazada, Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda eski Nergisli kavşağı yakınlarında, sol şeritte süratle Gazimağusa yönüne seyreden MF 323 plakalı aracın sürücüsü Gazimağusalı 27 yaşındaki İbrahim Baskın, dikkatsizliği sonucu önünde aynı yönde giden Yeniceköylü Birol Gülek (E-40) yönetimindeki RT 041 plakalı aracın arkasına çarptı.

Baskın’ın aracı daha sonra kontrolsüz şekilde yola devam edip sağ şeritteki Thankgod Obiagala Okeke (E-29) yönetimindeki RH 377 plakalı aracın sol yanına vurdu ve refüjü atlayarak karşı şeride geçti.

İbrahim Baskın’ın aracı daha sonra Lefkoşa istikametine seyreden Lefkoşa’da sakin eliz Nebil (K-35) yönetimindeki SN 330 plakalı arabayla yüz yüze çarpıştı.

Kazada yaralanan İbrahim Baskın ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne oradan da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Birol Gülek ile aracında yolcu olarak bulunan Gül Yazar Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde gördükleri ilkyardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sağ diz kapağında kırık oluşan Eliz Nebil, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması ve yaralıların tedavisi sürüyor.