"Süreç başlayacaksa sıfırdan başlanamayacak"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusunda “herşey bitti” demek için erken olduğunu söyledi.

Akıncı, “Kıbrıs’ta başarısızlığı bir daha ilan etmek ,bu sorun çözülemez noktaya vardırmak herkesin kolay kolay tercih edeceği bir durum değil. O nedenle ben henüz o noktaya gelmiş kanatinde değilim”dedi.

Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile 1 Nisan pazartesi günü telefon görüşmesi yapacağını söyledi…Akıncı Lute’un yakın bir zamanda bölgeye gelme ihtimali olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu akşam Kıbrıs Genç TV, Kanalt ve Kanal SİM ile ortak yayınlanan programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs konusunda “herşey bitti”demek için erken olduğunun altını çizen Akıncı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin Antalya’da başaltıldığını hatırlattı ve görüşmelere 12 Nisan’da Atina’da devam edileceğini söyledi.

“Bunun daha sonrasında gayri resmi daha farklı gelişmeler olur mu Lute ne gibi roller üstlenir henüz bilmiyoruz”diyen Akıncı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un yakında bölgeye yeniden gelme ihtimali olduğunu söyledi.

Akıncı, Lute ile 1 Nisan pazartesi günü telefon görüşmesi yapacağını da kaydetti.

Akıncı, “Rum basını genellikle herşeyi herkesten iyi bildiğini ve herkesten önce açıkladığını düşünür.Burada da henüz sonuçlanmamış bir süreç varken bunun öldüğünü bittiğini açıklama heyecanı yaşadı.Şu anda durum o değil, acak tablo çok parlaktır demek de istemiyorum Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lutebu konuda henüz çalışmalarını tamamlamış değil”dedi.

Kıbrıs konusunda yeni bir süreç başlayacaksa sıfırdan başlanamayacağına işaret eden Akıncı, “var olan mutabakatlarda hemfikir olarak başlamamız lazım.Burada ciddi bir ayrılık noktası var. Biz 30 Haziran Guterres çerçevesini benimsiyoruz.”dedi.

Üniter bir devleti Kıbrıslı Türklerin kabul etmediğini, iki ayrı bağımsız devleti ise Rumlar henüz içinde sindiremediğini ifade eden Cumhubaşkanı Akıncı, “bazı arkadaşlar gidelim masaya koyalım diyorlar.Ama koyarsanız BM parametrelerinin dışına çıkarsınız.Rum tarafındaki bazı çevreleri rahatlatırsınız ama iki devleti elde edemezsiniz”dedi.

Akıncı, mümkün görünen tek çözüm modelinin iki bölgeli iki kesimli federatif model olduğunu onun da ancak etkin katılımla elde edilebileceğini vurguladı.

“Kıbrıs sorunu bir iç sorun halinde geldi demek yanlış bir tespit olur”diyen Cumhrubaşkanı Akıncı sorunun iç boyutları da olduğunu ancak uluslararası boyutlarının daha önemli olduğunu bundan dolayı BM nezninde konunun ele alındığını belirtti.

Kıbrıs sorununun garantörler boyutu da olduğunu bunun için Türkiye ve Yunanistan’ın görüştüğünü, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de AB üyesi olmasından dolayı Kıbrıs sorununa AB boyutunun da eklendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs sorununun çözümü için bir kişi yetmez, tango için iki kişi gereklidir. Bize tango da yetmez, bize gerekli olan halaydır,sirtakidir”demiştim yani tüm ilgili tarafların el ele vermesi gerekir” diye benzetmede bulunmuştum”dedi.

“Diplomaside nokta konmaz deriz,virgül,noktalı virgülle devam edilir.Kıbrıs sorununda çıkmaz ilan edilirse Lute süreci de bitmiş olacak.Diğer taraftan statükonun da devam ettirilemeyeceğini herkes görüyor.Bir taraftan Doğu Akdenizde doğalgaz olayı ve BM Barış Gücü olayı var.Kıbrıs’ta başarısızlığı bir daha ilan etmek ,bu sorun çözülemez noktaya vardırmak herkesin kolay kolay tercih edeceği bir durum değil. O nedenle ben henüz o noktaya gelmiş kanatinde değilim”dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkenin geleceğinin belirsizlikten kurtulmasını ve daha iyiye, daha güzele gitmesini istediklerini belirterek, “bunun için çözümü arzu ediyoruz.bununla isyasi eşitlik, özgürlük içinde herkes için bir çözüm olmasını arzu ediyoruz “dedi.