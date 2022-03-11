Süt bedelleri bugün ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16 - 31 Ocak 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 89’unun bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan yazılı açıklamada, kuruma süt veren 676 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 89’unun (33,291,427.55 TL) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı bildirildi.