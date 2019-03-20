Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Şubat devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 65 oranında kısmi ödemesinin bugün başladığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Şubat döneminde SÜTEK’e süt veren 831 üretici için toplam 14,902,816.34 TL’lik olan ödemenin yüzde 65 oranında olan 9,686,830.61 TL’si üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Devreye ait geriye kalan yüzde 35’lik kısım olan 5,215,985.73 TL’nin, Süt Endüstrisi Kurumu’nun tahsilatları tamamlanır tamamlanmaz üreticilerin hesaplarına yatırılacağı kaydedildi.