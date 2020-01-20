Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1- 15 Aralık devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1- 15 Aralık 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 643 üretici için toplam 14,048,117.67 TL’lik olan çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.