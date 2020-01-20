Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1- 15 Aralık devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1- 15 Aralık 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 643 üretici için toplam 14,048,117.67 TL’lik olan çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Süt bedelleri ödeniyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1- 15 Aralık devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
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