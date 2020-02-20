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Süt bedelleri ödeniyor

Süt bedelleri ödeniyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1- 15 Ocak devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 -  15 Ocak döneminde SÜTEK’e süt veren 643 üretici için toplam 15 milyon 602 bin 379.16 TL’lik olan çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı. 

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