Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1- 15 Ocak devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Ocak döneminde SÜTEK’e süt veren 643 üretici için toplam 15 milyon 602 bin 379.16 TL’lik olan çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.