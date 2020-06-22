Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16 - 30 Nisan devresinin geriye kalan %10 'luk kısmı ile 01 - 15 Mayıs 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin % 80'ini bugün ödüyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16 - 30 Nisan döneminde SÜTEK’e süt veren 888 üretici için toplam 17,577,571,61 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %10'luk (1,757,757.16 TL) kısmı, bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

01 - 15 Mayıs döneminde SÜTEK’e süt veren 886 üretici için toplam 17,734,684.83 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %80' i, de bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.