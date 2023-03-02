Süt Endüstrisi Kurumu ile Hayvancılık Dairesi Erdemli köyünde eğitim verdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ile Hayvancılık Dairesi’nin, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde başlattığı eğitimler Erdemli köyünde bugün yapıldı.
Üreticilere, Prof. Dr. Huriye Horoz tarafından ‘’Hayvan Besleme, Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Aflatoksin’’, SÜTEK tarafından da “Süt Üretiminde Hijyen ve Şahit Numune Uygulaması” konularında bilgi verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitime bölgedeki üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği, ihtiyaç duyulan konularda eğitimlerin devam edeceği bildirildi.