Süt haftası...

Süt haftası...

Gıda Mühendisleri Odası (GMO); ülkede önemli gıda sektörlerinin başında gelen süt ve süt ürünleri konusunda çok daha etkin gıda güvenliği politikalarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
GMO Başkanı Sıdıka Can, 21-27 Mayıs Süt Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, hem beslenme hem ülke ekonomisi açısından oldukça önemli olan süt ve süt ürünlerinin üretimi için zinciri oluşturan tarım ve hayvancılık  ile imalathanelerin desteklenmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
Can, süt üretiminin birinci basamağı olan hayvancılık sektöründe kaliteli ve hijyen standartlarına uygun süt elde etmeye yönelik teşviklerin  devlet tarafından sağlanması gerektiğini belirterek,  sağımhane  hijyeni , hayvan sağlığı , süt alet/ekipmanlarının hijyeni; sütün kalitesini etkileyen hayvanların beslenme şekilleri , barınak koşulları vb. konularda  üreticinin  bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Gıda güvenliği uygulamalarında  hem sektörün içerisinde hem de denetim mekanizmasında  gıda mühendislerine aktif olarak yer verilmesi gerektiğine işaret eden Can, “Gelişen teknoloji ve büyüyen bir dünya pazarı karşısında ülkemizin ekonomik değerlerinden birini oluşturan süt ve hellim başta olmak üzere süt ürünleri sektörüne vermemiz gereken önem çok daha fazla olmalıdır” dedi.

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