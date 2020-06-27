Süt Ürünleri imalatçıları Birliği 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı.Başkanlığa yeniden Mustafa Başlar seçildi

Süt Ürünleri imalatçıları Birliği (SÜİB) 11. Olağan Genel Kurulu Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda (KTSO) yapıldı. Yapılan seçimle 7 asil ve iki yedek üye belirlenirken, başkanlığa yönetim kurulu kararıyla yeniden Mustafa Başlar seçildi.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Başlar, zor dönemden geçildiğine işaret ederek, “imalatçılar olarak bu zor günlerde üretime devam ettik. Üretimden kopmamak için mücadele ediyoruz. Bu günlerin de geçeceğine inanıyoruz. Üretim olmazsa olmazımızdır” dedi.

KTSO Başkanı ve aynı zamanda birlik üyesi de olan Candan Avunduk yaptığı kısa konuşmada 11. Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını dileyerek, “Sektör olarak çok göz önündeyiz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Katma değeri yüksek üretim yapıyoruz. Bilimsel verilerle sektörümüzün ülkeye kattığı değerin teşviklerin çok üstünde olduğunu ortaya koymak zorundayız” diye konuştu.

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü Mehmet Karadayı, Kötü günleri en az zararla atlatıldığına işaret ederek, “Sektör bu zor zamanlarda özverili bir şekilde çalışarak bu dönemi zararına da olsa süt alarak geçirmiştir. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Genel Kurulda oluşturulan divanda Başkanlığa Kemal Öztürk getirildi. Kemal Öztürk genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, sektörün ülkenin bel kemiği olduğuna işaret ederek, “Çiftçisinden hayvancısına süt ürünleri imalatçısına kadar yüksek katma değere sahiptir.

Kamuoyuna kendimizi anlatmalıyız. 80 milyonluk ihracatımızın yüzde 47’sini bu sektör yapıyor” diye konuştu.

Genel Kurulda daha sonra mali ve faaliyet raporları okunarak onaylandı. Daha sonra yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi. Kapalı oy usulü yapılan seçimde yeni yönetim şöyle oluştu:

“Asil üyeler; Mustafa Başlar, Mustafa Betmezoğlu, Çağkan Garanti, Rasim Kırmızıgil, Aslıhan Taylan, Sadık Uğurlubirel ve Şevket Seren.”