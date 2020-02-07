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Süt ve Döl Verimini Etkileyen Faktörler” konusunda seminer

Süt ve Döl Verimini Etkileyen Faktörler” konusunda seminer
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Beyarmudu’nda “Süt ve Döl Verimini Etkileyen Faktörler” konusunda seminer düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da Beyarmudu Sosyal Tesisleri’nde yer alacak semineri, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya verecek.

FARE MÜCADELESİ

Dr. Zeliha İmamzade ise fare mücadelesi konusunda eğitim verecek.

Ayrıca Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ekibi tarafından SÜTEK’in işlevselliği ile ilgili sunum yapılacak.

Tüm üreticilere açık olan eğitim sonunda katılımcılara sertifika verileceği belirtildi.

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