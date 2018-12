SÜTEK Genel Müdürü Kürşat: "Halkımız gönül rahatlığı ile süt tüketebilir"

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Genel Müdürü Fide Kürşat, halkın gönül rahatlığı ile süt ve süt ürünlerini tüketebileceğini belirtti.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, son günlerde gündeme gelen sütte aflatoksin haberleri ile ilgili açıklamada bulunan Kürşat, “Ülkede üretilen tüm sütlerin analizleri, tarafımızdan titizlikle yapılmakta ve gıda güvenliğine aykırı, halk sağlığını tehdit eden tüm sütler, imha edilmektedir” dedi. Kürşat açıklamasında şunları kaydetti:



“Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 1977’den bugüne KKTC’de üretilen tüm sütü üreticiden alıp, denetim, izleme ve kalite kontrolünü yapıp, Süt ve Süt Mamülleri imalatçılarına pazarlayan tek kurumdur.



SÜTEK laboratuvarında bulunan gelişmiş cihazlarla çiftliklerden alınan tüm sütlerden günlük olarak alınan örneklerden sütün her türlü kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapılmaktadır. Kurumun Kalite Kontrol Laboratuvarlarında her gün alınan süt örneklerinden kimyasal (pH, Asitlik, Yağ, Protein, Donma Noktası, Antibiyotik testi, Aflatoksin Testi) ve duyusal analizler yapılmaktadır. Aynı zamanda steril olarak alınan örneklerden ise Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayısı kontrolü gibi hijyen kontrolleri yapılmaktadır.



Mevsime bağlı yoğunlaşarak, belli periyotlarda Laboratuvara steril olarak alınan tanker kazan örneklerine ve üretici örneklerine hızlı aflatoksin testi ile “Aflatoksin M1” taraması yapılmaktadır. Limit üzeri tespit edilen sütler imha edilmekte ve üreticilere ve ilgili makamlara bilgi verilmektedir.



Aflatoksin Testi; sütte “Aflatoksin M1” toksininin varlığının tespit edildiği testtir. İyi depolama yapılmamış, küflü yemlerden kaynaklanır. Temiz bir sütte “Aflatoksin M1”’in maksimum limit değeri 0.05mg/kg olmalıdır. Limit üstü değerler tespit edildiğinde süt doğrudan imha edilmektedir.



11 ÇİFTLİKTE TOPLAM 68 TON SÜT İMHA EDİLDİ



29 Kasım 2018 tarihinden itibaren yapılan taramalarda özellikle yağışlı ve nemli hava koşullarının hakim olduğu bu dönemde yemlerde küf oluşumunun artmasıyla bazı çiftliklerin analiz sonuçlarında “Aflatoksin M1”’in limit üstü olduğu tespit edilmiştir. Ada genelinde günlük 400 ton süt üretilmektedir ve bu sütlerin tüm analizleri tarafımızdan yapılmaktadır. 29 Kasım’dan itibaren Gıda Güvenliğine aykırı “Aflatoksin M1” toksininin limit üstü tespit edilen 11 çiftlikte toplam 68 ton süt çiftliklerde SÜTEK yetkilileri gözetiminde imha edilmiştir.



SÜTEK tarafından yapılan analizler sonucunda sütlerinde aflatoksin değerinin yüksekliği tespit edilen tüm sütler çiftliklerde SÜTEK yetkilileri gözetiminde anında imha edilmektedir. Bu sütlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarına da gönderilmektedir. Aflatoksin değeri yüksek çıkan tüm çiftlikler Hayvancılık Dairesi’ne bildirilmekte ve ilgili daire sorunun kaynağıyla ilgili gerekli incelemeleri yapmaktadır. Ülke genelinde tüm çiftlikler kontrolümüz altında olup her gün denetlenmektedir.



Hayvancılık Dairesi, Süt Endüstrisi Kurumu ve Veteriner Dairesi olarak her hafta düzenli olarak bölgesel çiftlik ziyaretleri düzenlenip akşam üreticilere yönelik “Süt Sığırlarında Beslemenin Süt Yağına Etkisi” konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Yapılan ziyaretlerde ve verilen eğitimde özellikle hayvan besleme, yemleme, rasyon ve yemlerin depolanmasının önemi anlatılmaktadır. Depolama şartlarının uygun olmadığı durumlarda yemlerde küf oluşumunun süt sığırlarında aflatoksin değerini yükselttiği vurgulanmakta ve üreticilere gerekli bilgiler verilmektedir.



SÜTEK olarak, asli görevimiz halk sağlığını korumak olduğundan, Gıda Güvenliğini sağlama konusunda titizlikle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Özellikle Aflatoksin riskinin mevsimsel koşullara bağlı olarak arttığı bu dönemde geçmişte olduğu gibi bugün de SÜTEK olarak çiftlik bazlı Aflatoksin taramalarına ağırlık vermekteyiz.”