Sütek: “Süt dökme eyleminin, süt fazlalığıyla ilgisi yok"

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), süt fazlalığı nedeniyle üreticinin sütünün alınmadığına yönelik sosyal medyada yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SÜTEK’ten yapılan açıklamada, bir üreticinin köy meydanında sütlerini dökme eyleminin süt fazlalığından dolayı sütlerin alınmamasıyla ilgili olmadığı, kalite açısından imalata uygun olmayan sütlerin alımının durdurulduğu belirtildi.



Açıklamada, özellikle son günlerde çiğ sütün pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların, ülkede oluşan süt fazlalığı ve buna bağlı olarak sütlerin dökülme riski olduğu ifade edildi.

Açıklamada, SÜTEK’in şu ana kadar süt dökmediği kaydedilerek, dün sosyal medyaya yansıyan bir üreticinin sütlerinin alınmaması ve köy meydanında yapmış olduğu eylemin, süt fazlalığı dolayısıyla alınamayan sütlerin dökülmesi ile ilgili olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, küçükbaş hayvan sütlerinde mevsime bağlı olarak sıcaklığın arttığı haziran - temmuz aylarında, gebelik dönemlerinin de etkisiyle düşen laktoz oranının (toplumda tuzlanma diye adlandırılmaktadır), süt teknolojisinde önemli bir kalite etkeni olduğu ve her yıl bu aylarda yapılan kontrollerle imalata uygun olmayan küçükbaş sütlerinin alımının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada “İmalatçının yaptığı üretim teknolojisine bağlı olarak bu şekildeki sütlerden kaliteli ürün elde etmede sıkıntı yaşanmaktadır. Konu, tamamen küçükbaş sütlerinde bu dönemde yaşanan kalite sorunudur.” ifadeleri kullanıldı.