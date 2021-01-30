SÜTEK'ten açıklama

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) bir kurum personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından çalışanların çoğunın 1. derece temaslı olarak karantinaya alındığını ancak dün itibariyle tüm kurum personeline yapılan PCR testlerinin tümünün negatif çıktığını duyurdu.

Açıklamada, “SÜTEK olarak gerek süt toplama gerekse analizlerin yapılması ve dağıtım ile ilgili gerekli tüm önlemler alınmış olup, süreç içerisinde sütün toplatılması , dağıtılması ve tahlil işlemleri aynı şekilde devam etmektedir” denildi.

SÜTEK'in veznesi kapalı olacağından, bu süreçte ödemelerde aksama yaşanmaması için,imalatçıların iç piyasa fatura ödemelerinin son günü olan 1 Ocak Pazaresi günü fatura ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası’nda bulunan SÜTEK hesaplarına havale ederek ödeyebilecekleri kaydedildi.

Banka hesap numaralarını bilmeyen imalatçıların 05488663202 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.