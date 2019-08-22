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Sütlüce ve Kumyalı'da hız tespit kameraları devrede

Sütlüce ve Kumyalı'da hız tespit kameraları devrede

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, trafik güvenliğini artırma amacıyla Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde bulunan Sütlüce’ye ve İskele-Yenierenköy Anayolu üzerindeki Kumyalı’ya kurulan hız tespit kameralarının testlerinin tamamlandığını açıkladı.
Bakanlık Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hız tespit kameralarının yarından itibaren sürat suçu işleyen sürücülere ceza göndermeye başlanacağı belirtildi.

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