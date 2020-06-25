Tabelalar yenileniyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi tarafından hazırlanan proje kapsamında 15 adet büyük boy, kavşak öncesi bilgi verici tabela yenilendi.

Yenilenen tabelaların sekiz tanesi Girne Çevre Yolu, altı tanesi Mağusa-İskele Anayolu ve bir tanesi de Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunuyor.

Toplam bedeli 344 bin TL olan ve 210 metre karelik tabela yenilemesi yapılan proje kapsamında, bölünmüş yol ve anayol üzerinde yer alan 200 adet küçük (standart) tabelanın da yenilemesi yapılacak.

Buna ek olarak Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde, Yonca Kavşağı ile Geçitkale arasında termoplastik boya ile 16km’lik orta yol çizimi yapıldı.