Tabibler Birliği davayı geri çekti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği , Yüksek İdari Mahkemede açtığı davayı geri çekti.

Yüksek riskli ülkelerden KKTC'ye karantinasız giriş kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili açılan davanın 3’üncü duruşmasında davanın geri çekildiği duyuruldu.

Birlik Başkanı Dr. Özlem Gürkut, davaya konu olan kararların Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilmesi nedeniyle davayı geri çektiklerini ve konuyla ilgili bugün saat 12.00'de basın toplantısı ile detaylı açıklama yapacaklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 10:26