Tabibler Birliği'nden "HIV" açıklaması

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), ülkede HIV virüsü taşıyan 68 kişi olduğunu, ancak HIV pozitif olup bunu bilmeyen sayısının çok daha fazla olduğunu belirtti.

KTTB Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, 1 Aralık Dünya AIDS günü nedeniyle yaptığı açıklamada, hastalığın; korunmasız cinsel ilişki, kan ürünlerinin nakli, ortak enjektör kullanımı, anneden bebeğe, dövme veya piercing ve kaza ile enjektör iğnesinin vücuda batması (HIV pozitif kişinin) ile bulaşabildiğini kaydetti.

Vudalı, HIV’in, sosyal ilişkilerle, öpüşmekle, sarılmakla, aynı ortamda bulunmakla, aynı çatal – kaşığı, aynı havuzu, aynı tuvaleti kullanmakla, sivrisinek ısırmasıyla, gözle görünür miktarda kan içermedikçe tükürükle, ter ile bulaşmadığını hatırlattı.

Vudalı açıklamasında, hastalık risk guruplarını; korunmasız cinsel ilişki yaşayan ve birden fazla partnerle olanlar, damar içi ilaç bağımlılığı ve ortak enjektör kullanımı olanlar, HIV pozitif bir kişi ile ilişki yaşayanlar, görülme sıklığı yüksek bölgelere seyahat eden ya da orada yaşayanlar, cinsel saldırıya maruz kalanlar ve erkekler arası homoseksüel ilişki yaşayanlar olarak sıraladı.

Vudalı, HIV’den korunmanın en güvenilir yönteminin prezervatif kullanmak olduğunu ve doğru kullanılması durumunda bulaşma riskinin 0’a yaklaştığını ifade etti.

Vudalı, tedavi alan HIV pozitif kişilerin % 96 oranında bulaştırma riskini azalttığını, ayrıca cinsel temas öncesinde kullanılan ilaç rejimlerinin de bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığını dile getirdi.

Hastalığın, ilaç seçenekleriyle kontrol altında tutulabildiğini anlatan Vudalı, “Günümüzün yenilikleri ile artık HIV günlük tek bir tablet ile tedavi edilebilmektedir. Doğru zamanda ilaç tedavisine başlayan HIV pozitif kişiler kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. Geç HIV tanısı alan ve AIDS evresinde olan kişiler dahi ilaç tedavisiyle sağlıklarına geri kavuşabilmektedir. Hatta günümüzde gelişmiş tıp sayesinde HIV pozitif anneler virüsü taşımayan bebek sahibi olabilmektedir. HIV pozitif kişiler normal aile ve iş hayatlarına devam edebilirler” dedi.

“EĞİTİMDE DERS KONULMALI”

Vudalı, eğitim sistemine sağlıklı cinsel eğitim derslerinin konulmasının (cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleri) yapılacak en önemli ve ilk adım olduğunu, bunun dışında cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhisi için gerekli test merkezlerinin açılması, ülkeye gelen ve belirli bir sürenin üzerinde kalacak olan risk grubu kişilerin taranması (bulaşmayı azaltmak için en önemli adım hasta olduğunu bilmektir), spot eğitim bilgilendirme içeriklerinin artırılması, riskli gruplarda sık taramalar yapılması ve ihraç kararının kaldırılması olduğunu belirtti.