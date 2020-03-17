Tabibler Birliği'nden stres uyarısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) bütün dünyada olduğu gibi KKTC’de de COVID-19 virüsünün hayatı etkilediğini belirterek, KKTC etrafındaki ülkelerden zaman zaman gelen kötü haberlerin kaygı ve endişeyi artırdığını belirtti.

Dr. Özlem Gürkut Tabipler Birliği adına yaptığı yazılı açıklamada, CDC tarafından hazırlanan ve hem erişkinler hem de çocuklar için “Bulaşıcı Hastalık Salgınları Sırasında Stresle Baş Etme Yolları” ile ilgili rehberi toplumla paylaşmak istediklerini ifade etti.

“NE ZAMAN YARDIM ALACAĞINIZI BİLİN”

Gürkut açıklamasında “Bir bulaşıcı hastalık salgını olduğunu duyduğunuzda sizin için risk az veya hiç yoksa bile bazı stres belirtileri deneyimleyebilirsiniz. Bunların bir kısmı normal stres belirtileridir ve günler içinde azalması beklenir. Ancak siz ya da bir yakınınız bu belirtileri çok yoğun ve bir haftayı aşkın süre deneyimliyorsanız ve bahsedilen baş etme yöntemleri işe yaramamışsa bir psikiyatrist veya psikoloğa başvurmanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.