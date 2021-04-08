Tabibler Birliği pandemi ile ilgili son durumu değerlendirdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) pandemiyle mücadelede dünyada ve KKTC’de son durumu yazılı açıklama yaparak değerlendirdi, daha çok test yapılması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili KTTB adına Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Derlen Özgeç Ruso tarafından yapılan açıklamada, Temas Takip Ekibine gerekli personel ve teknik desteğin sağlanmasının önemli olduğu dile getirildi, aşılanan kişilerin de halen hasta olabileceği ve hastalığı bulaştırabileceğinin altı çizildi.

DÜNYA VE KKTC’DE RAKAMLAR…

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre 1 Nisan itibariyle Avrupa Birliği’nde 14 günlük vaka bildirim oranının 100 bin kişide 489 olduğu kaydedilen açıklamada, oranın beş haftadır arttığı bildirildi. Açıklamada Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Macaristan, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç’te vaka artışları görüldüğü kaydedildi.

KKTC’de 29 Mart 5 Nisan haftasında 100 bin kişide 92,93 covid-19 pozitif vaka saptandığı bilgisi verilen açılamada aynı dönemde yoğun bakıma alınanların 100 binde 1,04 olduğu açıklandı.

Ülkede son dönemde toplumsal tedbirlerin seri şekilde kaldırıldığı ifade edilen açıklamada artan dolaşıma ve temaslara bağlı vaka sayılarında artış yaşanmaması denetimlerin ve tarama testlerinin artması gerektiği ancak bunun gerçekleşmediği ifade edildi.

“DAHA ÇOK TEST YAPILMALI”

“Salgın kontrolünü sağlamada en etkili araçlardan biri olan enfekte kişilerin tespiti ve toplumun geri kalanından izolasyonu için topluma yönelik daha çok test yapılmalı, bu amaçla test kapasitesi artırılırken de en güvenli yollar kullanılmalıdır” denilen açıklamada PCR test kapasitesinin, cihaz sayısı ve insan işgücü planlaması ile güvenle artırılabileceği kaydedildi.

Hızlı antijen testlerinde FDA onaylı kitlerin seçilmesinin en güvenli yol olacağına işaret edilen açıklamada, acil kullanım onayı almamış hızlı antijen kitlerinin seçilmesi durumunda güvenli PCR ile korelasyon çalışması yapıldıktan kullanıma geçilmesi gerektiği belirtildi.

“TEMAS TAKİP EKİBİNE GEREKLİ DESTEK SAĞLANMALI”

Bugüne kadar salgını kontrol etmekte oldukça etkin bir şekilde kullanılan temaslı takibinin devamının sağlanması için Temas Takip Ekibine gerekli personel ve teknik desteğin sağlanmasının önemli olduğu dile getirilen açıklamada, aşılama programlarının ivedilikle hayata geçirilmesinin halk sağlığına katkısı büyük olacağı da vurgulandı.

Toplum bağışıklığını sağlamak adına gerekli olduğu belirtilen, toplumun en az yüzde 65’inin aşılanması hedefinin çok altında olunduğuna işaret edilen açıklamada “Bu nedenle doğru aşılama stratejisiyle, doğru denetim ve düzenlenme yapılarak ivedilikle aşılamaya devam etmek gerekmektedir” denildi.

“AŞILANAN KİŞİLER DE HASTA OLABİLİR EV BULAŞTIRABİLİR”

Aşılanan kişilerin de halen hasta olabileceği ve hastalığı bulaştırabileceği vurgulanan açıklamada “tüm koruyucu önlemlere uymak hem yönetimsel hem de bireysel olarak en büyük sorumluluğumuz olmaya devam etmelidir. Tedbirlere uyumun sağlanması ve artırılması için gerekli düzenlemelerin ve etkin denetimlerin yapılması önemlidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada maske-mesafe-hijyen tedbirlerine uyulmasının önemi yeniden vurgulandı.