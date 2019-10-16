Tabipler Birliği: Dünya Gıda Günü’nün bu yılki teması “sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme”

Tabipler Birliği, Dünya Gıda Günü’nün bu yılki temasının “sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi” herkese ulaşılabilir kılmak olduğunu ve herkesin yedikleri konusunda düşünmeye davet edildiğini bildirdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Dünya Gıda Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, geçtiğimiz son birkaç on yılda yaşanan küreselleşme, kentleşme ve gelir artışı neticesinde beslenme ve yeme alışkanlarında çarpıcı değişiklikler yaşandığını, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzıyla birleşerek obezite oranlarını tırmandırdığını belirtti.

Sağlıksız beslenmenin, hareketsiz yaşam tarzıyla birlikte, sigara kullanımını geçerek, küresel çapta sakatlık ve ölümlerin bir numaralı risk faktörü haline geldiğini kaydeden Gürkut, dünya çapındaki her beş ölümden biriyle ilişkilendirilmekte olan sağlıksız yeme alışkanlıklarının, yılda 2 trilyon ABD dolarına yaklaşan maliyetiyle hükümetlerin sağlığa ayırdıkları bütçeleri üzerinde büyük bir yük oluşturduğuna işaret etti.

KKTC’de sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve sağlanması için devlete ve kurumlara düşen birçok görev olmasına rağmen bu konuda yapılmış veya planlanmış bir çalışma bulunmadığının altını çizen Gürkut, Sağlık Bakanlığı, Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, sivil toplum örgütleri, belediyeler, basın gibi birçok birimin iş birliğiyle ülke çapında başlatılacak ve siyasi iktidarlarla değişmeyecek, sürekliliği olan bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Gürkut, tarladan çatala gıda güvenliğinin sağlanmasının uzun zamandır tartışılmasına rağmen başarılamamış bir konu olduğunu, birçok kronik hastalığın beslenme ile doğrudan ilişkisi bilinmekteyken bu alandaki yasalardaki, denetimlerdeki, eğitimlerdeki ve uygulamadaki her türlü eksikliğin bir an önce tamamlanmasının şart olduğunu kaydetti.

Gürkut mesajında; “İnsan sağlığı için son derece önemli olan bu konuların en ivedi biçimde ele alınması, eksik yasal mevzuatın tamamlanması, denetimlerin artırılması ve kalıcı, doğru politikaların hayata geçirilmesi için yetkilileri göreve çağırırken konuyla ilgili tüm tarafları da sorumluluk bilinci ile davranmaya ve iş birliği içinde çalışmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.