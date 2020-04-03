Tabipler Birliği fonunda yaklaşık 1 Milyon TL birikti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tarafından Kovid-19 salgınına karşı mücadele için oluşturulan fonda yaklaşık 1 milyon TL biriktiği belirtildi.

Birlik başkanı Dr. Özlem Gürkut tarafından yapılan yazılı açıklamada, fonda dün itibarıyla 978 bin 560 TL,481 Euro ve 50 Amerikan Doları biriktiği, 27 Mart 2020’de 561 bin TL + KDV tutarında test kiti, numune almak için bin 500 SWAB, bin 50 adet izolasyon kiti ver bin 50 Adet PCR test kiti satın alındığını kaydetti.

Gürkut, ürünlerin ileriki günlerde teslim alınmasının beklendiğini kaydetti.

Covid 19 mücadelesine destek olmak amacıyla sivil toplum örgütleri, sendikalar ve meslek örgütleriyle iş birliğinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından oluşturulan Covid 19 dayanışma fonuna, pekçok kurum, kuruluş, sendika, örgütten, Kıbrıs’ta ve yurt dışında yaşayan kişilerden destek geldiğini kaydeden Gürkut, bağışların banka hesabı, KKTCELL ve Vodafone SMS hatları aracılığı ile toplandığını ifade etti.