Tabipler Birliği'nden BM’ye ateşkes için adım atma çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, BM’den Filistin-Gazze savaşının durdurulması için adım atmasını isteyen mektup gönderdi.

Birlik’ten verilen bilgiye göre 2 Kasım tarihli mektupta, İsrail-Filistin çatışmasında insan haklarının ihlal edildiğinin; masum sivillerin, kadınların ve çocukların öldürüldüğünün ve hastanelerin bombalandığının vicdan azabıyla izlendiği kaydedildi.

Mektupta, “Bölgede işlenen insanlık suçlarının durdurulması, ateşkesin derhal sağlanması ve bölgede kalıcı barışın tesisi için gerekli tüm tedbirlerin alınması için Birleşmiş Milletler ‘den acil adımlar atılması” talep edildi.

Mektup, Guterres'e iletilmek üzere Ledra Palace'ta BM askerine verildi.

-Mektup

Tabipler Birliği'nin Guterres'e gönderdiği "Savaşa Hayır" başlıklı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Savaşın acılarının hâlâ devam ettiği, barışın çok özlendiği bir adanın insanları olarak İsrail-Filistin savaşını büyük bir kaygı ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Gözlerimizin önünde yaşanan bu kanlı savaş, insan haklarının açıkça ihlal edilmesi, masum sivillerin, kadınların ve çocukların acımasızca öldürülmesi, hastanelerin bombalanması tüm dünya vicdan azabıyla izlemektedir.

İnsanların ölüme, yıkıma ve acıya maruz kaldığı, bunun yalnızca daha büyük düşmanlık ve nefretle sonuçlandığı bu savaşın kazananı yoktur.

Savaşlar korkunç halk sağlığı krizlerine neden olmaktadır. Tüm insanları koruma ve kollama taahhüdümüzün bir parçası olarak tüm savaşlara karşı çıkıyoruz ve barışı sonuna kadar destekliyoruz.

Barışın çok özlendiği bir adanın sakinleri olarak, zulmü ortadan kaldırmak, herkes için barışı, özgürlüğü ve adaleti sağlamak için birlikte çalışmalıyız.

Bu vahşi ve kanlı savaşın daha fazla gecikmeden bir an önce sona ermesini diliyoruz.

Uluslararası hukuk normlarına göre Gazze'de sivilleri ve sivil altyapıları hedef alan her türlü askeri saldırı ve yaptırımların uygulandığını izliyoruz.

Bölgede işlenen insanlık suçlarının durdurulması, ateşkesin derhal sağlanması ve bölgede kalıcı barışın tesisi için gerekli tüm tedbirlerin alınması için Birleşmiş Milletler ‘den acil adımlar atılmasını talep ediyoruz."