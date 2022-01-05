Tabipler Birliği’nden yöneticilere çağrı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 pandemisiyle etkin mücadele için onaylı ve bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaçların ve aşıların kullanılması gerektiğini, bu ilaç ve aşıların temini konusundaki sorumluluğun Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu belirtti.

Yazılı açıklamayla, yöneticilere çağrı yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, daha fazla kayıp yaşamamak için tedbirlerin artırılması gerektiğini de vurguladı.

Bilim insanlarının, etkili ilaç geliştirme çalışmalarına hız verdiğinin belirtildiği, oral tabletlerin kullanıma girdiğinin de ifade edildiği açıklamada, ülkedeki 5-11 yaş grubuna aşı yapılması gerektiği de vurgulandı.

“Güncel tedavi ve aşılar bizim insanımızın da hakkıdır” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu konuda bahanelerin arkasına saklanılmaması gerektiği belirtildi.

“DAHA FAZLA KAYIP YAŞAMAMAK İÇİN TEDBİRLERİ ARTIRMALI, GÜNCEL TEDAVİLERİ VE AŞILAMALARI UYGULAMALIYIZ”

Açıklamada, omicron varyantına da değinilerek şunlar kaydedildi:

“Covid-19 pandemisinde daha yüksek bulaşıcılık kapasitesine sahip yeni omicron varyantının ülkemizde baskın varyant olduğu açıklanmakta. Tam olarak hastaneye yatış ve hastalık ağırlığı daha hafif olsa da bulaşıcılığı ile viral yükün oldukça yüksek olduğu bildirilmektedir. Bütün veriler ışığında sağlık kapasitesi sınırlı, ekonomisi gelişmemiş ülkemizde daha fazla kayıp yaşamamak için tedbirlerimizi artırmalı, güncel tedavileri ve aşılamaları uygulamalıyız.”

“BİLİM İNSANLARI, ETKİLİ İLAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ… ORAL TABLETLER KULLANIMA GİRDİ”

Covid-19 nedeniyle yaşanacak ağır hastalıklardan ve ölümden korunmada en etkili aracın aşı olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar da belirtildi:



“Bilim insanları Covid-19 hastalığının tedavisinde etkili ilaç geliştirme çalışmalarına hız vermiştir. FDA (Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından hafif ve orta ağırlıkta Covid-19 hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere ilk oral tablete acil kullanım onayı vermiş, bu ilaçlar kullanıma girmiştir.Pfizer firması tarafından geliştirilen PAXLOVID isimli ilaç 12 yaşından büyük çocuklarda ve erişkinlerde kullanım onayı almıştır. Bu ilaç, EMA (The European Medicines Agency ) ve İngiltere’de de kullanım onayı almış ve kullanıma girmiştir. İlacın kullanımı ile pandeminin kontrolünde önemli ve etkin bir aşama kat edileceği bildirilmekte ve kullanımı gittikçe artmaktadır.”“5-11 YAŞ GRUBUNDA AŞILAMAYA BAŞLAMALIYIZ”Pademinin başından beri aşılarda da güncellenmelerin olduğunun kaydedildiği Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu açıklamasında, şunlar da ifade edildi:“Ekim 2021’den beri Amerika Birleşik Devletleri’nde 5-11 yaş grubunda Biontech/Pfizer aşısı kullanıma girmiş ve ardından başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülkede daha kullanıma girmiştir.”Güney Kıbrıs’ta da söz konusu yaş grubu için aşılama başladığı belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:

“ Bizim ülkemizde de sonuna kadar desteklediğimiz yüz yüze eğitimin devamı için ve bu yaş grubunda artan vakaların ve sonuçta olası üzücü sonuçların önünü kesmek için ivedi şekilde bu yaş grubuna da aşılamaya başlamalıyız.”

“BAHANELER ARKASINA SAKLANMADAN ONAYLI VE ETKİNLİĞİ GÖSTERİLMİŞ İLAÇ VE AŞILARIN ÜLKEMİZ İÇİN TEMİN EDİLMESİ BAKANLIĞIN SORUMLULUĞUNDA”

“Covid-19 pandemisi ile etkin şekilde mücadele etmek için, onaylı ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ilaçların ve aşıların ülkemizde de hastalarımızın ve çocuklarımızın tedavisin ve korunmasında kullanılması gerekmektedir” denilen açıklamada, şunlar da belirtildi:

“Pandemi ile etkin mücadelede, sorunlara ve üzücü sonuçlara mahal vermeyecek şekilde, bahaneler arkasına saklanmadan onaylı ve etkinliği gösterilmiş ilaç ve aşıların ülkemiz için temin edilmesi Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu ve var olma nedeni olduğunu vurgular ‘yöneticilerimizi’ gerekli girişimleri ivedi şekilde yapmaya çağırırız.